    date_range 2 Jan 2026 10:04 AM IST
    date_range 2 Jan 2026 10:04 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം

    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം
    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ സ​ദ​സ്സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ പ്രോ-​വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ​കെ.​കെ.​എം.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ത​യ്യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​രു​തേ​രി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​സം റ​ഷീ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ന​യീം ഖാ​ദി​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ആ​ർ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മൗ​ല​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. കെ.​കെ.​എം.​എ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​സാ​ക്ക് മേ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​വി. മു​സ്ത​ഫ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച 43 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം കെ.​കെ.​എം.​എ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ലീം അ​റ​ക്ക​ൽ, യു.​എ. ബ​ക്ക​ർ, കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, എ.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​ല​പ്പു​റം, മ​ജീ​ദ് ക​ള​ത്തി​ൽ, സു​ബൈ​ർ ഹാ​ജി, ദി​ലി​പ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം, സെ​യ്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ, എം.​സി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു കു​റ്റി​ച്ചി​റ, അ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഹാ​ജി, സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ലി ക​രി​മ്പ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ, ഇ​സ്ഹാ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​ർ, എം.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, കെ.​പി. അ​ഷ്റ​ഫ്, കു​ഞ്ഞാ​വ മ​ല​പ്പു​റം, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

