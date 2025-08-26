Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:28 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാസ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും അ​നു​മോ​ദ​ന​വും

    Students who won the KKMA Education Award with the organizers
    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ 10,12 ക്ലാ​സു​ക​ൾ, മ​ദ്റ​സ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ശാ​ന്തി​പു​രം മൈ​ത്രി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ദാ​ലി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​എം.​എ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ.​സെ​യ്തു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി കു​ട്ടി ഹാ​ജി സം​ഘ​ട​ന കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് മേ​ല​ടി സം​സാ​രി​ച്ചു. ടി.​ബി.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കെ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, ഡോ.​പി.​ടി. അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു കു​റ്റി​ച്ചി​റ, ഉ​സ്മാ​ൻ പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, വി.​കെ. ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി, വീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി സം​ഘം, റ​ഫീ​ക്ക് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എം. ജ​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, കെ.​കെ.​എം.​എ ജ​ഹ​റ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

