Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 9:53 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​ഹ​മ്മ​ദി സോ​ൺ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​ഹ​മ്മ​ദി സോ​ൺ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കെ.​ടി. റ​ഫീ​ഖ്, എം.​ടി. നാ​സ​ർ, ന​യീം കാ​ദി​രി, കെ.​പി. നി​യാ​ദ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) അ​ഹ​മ്മ​ദി സോ​ണ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും ഭാ​ര​വാ​ഹി​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൂ​ക്ക് സ​ഭ വേ​ദാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. പി.​എം. ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​ഫീ​ഖ് കെ.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​പി.​നി​യാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​പി.​ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: റ​ഫീ​ഖ് കെ.​ടി (പ്ര​സി), എം.​ടി.​നാ​സ​ർ (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ന​യീം കാ​ദി​രി (ജ​ന.​സെ​ക്ര), നി​യാ​ദ് കെ.​പി(​ട്ര​ഷ), ഷ​ഹീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്(​അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ സി.​കെ.​എം, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്,സി.​എം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, അ​ന​സ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി, നി​ജാ​സ് എം.​പി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ഫീ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ).

