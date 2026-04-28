    Kuwait
    date_range 28 April 2026 9:59 AM IST
    date_range 28 April 2026 9:59 AM IST

    ടി.അഷറഫിന് കെ.കെ.എം.എ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    33 വർഷത്തെ പ്രവാസം ജീവിതത്തിനു ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.കെ.എം.എ അബ്ബാസിയ ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ ടി.അഷറഫിന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഊഷ്മളമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

    കെ.കെ.എം.എ അബ്ബാസിയ ബ്രാഞ്ചിലും, റിഗ്ഗൈ യൂണിറ്റ്ലും സജിവമായി പ്രവർത്തിച്ച വരുന്ന അഷറഫ് 33 വർഷത്തെ പ്രവാസം ജീവിതത്തിനു ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. അഷറഫിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചടങ്ങിൽ ടി.മൻസൂർ, സാക്കിർ പറമ്പാട്ട്, അൻവർ, സഫ്വാൻ,ശിഹാബ്,ഫർഹാൻ,മൻസൂർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, മജീദ്, സലീം, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

    ബ്രാഞ്ച്ന്റെ സ്നേഹാദരം പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ടി.അഷറഫിന് കൈമാറി.

    TAGS:newskkmagulf
    News Summary - KKMA accords farewell to T. Ashraf
