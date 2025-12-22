Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Dec 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 9:56 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ബ്രാ​ഞ്ച് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം സൂ​ക്ക് സ​ഭ വേ​ദാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രി​ക്കാ​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ്രാ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രി​ക്കാ​വി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​രീ​ഫ് വാ​ളേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ലീം പി.​പി.​പി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട് (പ്ര​സി), ശ​രീ​ഫ് വാ​ളേ​രി(​ജ​ന.​സെ​ക്ര), പി.​എം. സ​ഫ്‌​വാ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രി​ക്കാ​വി​ൽ(​വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി), റി​യാ​സു​ൽ ഹ​ക്ക് കെ.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷാ​ദ് കെ.​ടി, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എ​ൻ.​കെ, സ​മീ​ർ, പി.​ടി. ആ​ബി​ദ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ്, നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി, ഷ​രീ​ഫ് വ​ള്ളി​ൽ, ഹാ​രീ​സ് കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട്, ഫൈ​സ​ൽ പി.​എം (വൈ​സ് പ്ര​സി).

