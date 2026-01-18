Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഉല്ലാസവും ആവേശവും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:38 AM IST

    ഉല്ലാസവും ആവേശവും പകർന്ന് കെ.കെ.ഐ.സി വിന്റർ പിക്നിക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉല്ലാസവും ആവേശവും പകർന്ന് കെ.കെ.ഐ.സി വിന്റർ പിക്നിക്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി വി​ന്റ​ർ പി​ക്നി​ക്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​വും ആ​വേ​ശ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വി​ന്റ​ർ പി​ക്നി​ക്. സെ​ന്റ​ർ ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി വി​ങ് നേ​തൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ ജ​ഹ്റ ഡെ​സ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ടെ​ന്റി​ലാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ബാ​സി​യ, സാ​ൽ​മി​യ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, ജ​ഹ​റ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ക്നി​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​ൽ​മി​യ മ​സ്ജി​ദ് നി​മി​ഷ് ഇ​മാം പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സു​ല്ല​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ജു ചെം​നാ​ട്, ശ​മീ​ർ മ​ദ​നി, അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഫ​ർ​വാ​നി​യ, ത​ൻ​വീ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KKICKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - KKIC Winter Picnic brings joy and excitement
    Similar News
    Next Story
    X