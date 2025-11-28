Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Nov 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:15 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഷ​ർ​ക്ക് യു​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഷ​ർ​ക്ക് യു​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, ന​ജ്മ​ൽ ഹം​സ, കെ.​എ.​ഷ​മീ​ർ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) അ​ബ്ബാ​സി​യ ഈ​സ്റ്റ് യു​നി​റ്റ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഹാ​റൂ​ൺ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കെ.​സി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് പി.​ടി. (പ്ര​സി), ന​ജ്മ​ൽ ഹം​സ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), കെ.​എ.​ഷ​മീ​ർ (ട്ര​ഷ), മു​ജീ​ബ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (വൈ​സ്.​പ്ര​സി), മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്,എം.​നാ​സ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി,മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​ദ്,മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ദീ​ദ്,സ​ജ്ജാ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ട​വ​ത്ത് (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി, നൗ​ഷാ​ദ് കൂ​റ്റ​നാ​ട് (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ്).

