അബ്ദുറസാഖ് പയ്യോളിക്ക് കെ.കെ.ഐ.സി യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അബ്ബാസിയ വെസ്റ്റ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹി കെ.എം.അബ്ദുറസ്സാഖ് പയ്യോളിക്ക് കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ (കെ.കെ.ഐ.സി) യാത്രയയപ്പ് നൽകി. നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാവാസത്തിന് ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. സെന്റർ ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.അബ്ദുൽ അസീസ് സംഘടനയുടെ ഉപഹാരം കൈമാറി.
കാൽനൂറ്റാണ്ടിലധികം ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ പ്രബോധന, ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചവർ ഓർത്തു. ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ ഭാരവാഹികളായ സി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, സമീർ അലി എകരൂൽ, അബ്ദുൽ അസീസ് നരക്കോട്, അബ്ദുസ്സലാം സ്വലാഹി, ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം, അബ്ദുറസാഖ് പയ്യോളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനാഷ് ഷുക്കൂർ സ്വാഗതവും ശമീർ മദനി കൊച്ചി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
