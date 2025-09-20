Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Sept 2025 9:44 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 9:44 AM IST

    അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് കെ.​കെ.​ഐ.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് കെ.​കെ.​ഐ.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ബ്ബാ​സി​യ വെ​സ്റ്റ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി കെ.​എം.​അ​ബ്ദു​റ​സ്സാ​ഖ് പ​യ്യോ​ളി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്രാ​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്രസിഡ​ന്റ് സി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം ഇ​സ്ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ബോ​ധ​ന, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ഓ​ർ​ത്തു. ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സ​മീ​ർ അ​ലി എ​ക​രൂ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി, ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് പ​യ്യോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

