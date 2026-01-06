Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.കെ.ഐ.സി സാൽമിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

    കെ.കെ.ഐ.സി സാൽമിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ
    സി.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​ക്കീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ന​ജ്മ​ൽ ഹം​സ, ഷു​ഹൈ​ബ്, അ​ർ​ഷ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സി.​പി. നൗ​ഷാ​ദ് (പ്ര​സി), എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് പു​ന​ക്ക​ൽ(​ട്ര​ഷ), ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ ഹൈ​ദ്രോ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, നി​സാ​ർ വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ, റി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, കെ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, വി.​വി. ജി​ഹാ​ദ്, എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​സ്‌​ലം കാ​പ്പാ​ട്, മെ​ഹ​ബൂ​ബ് കാ​പ്പാ​ട്, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

