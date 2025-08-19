Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:09 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്
    കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ, യൂ​നി​റ്റ്

    എ​ന്നി​വ സ​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൗ​ഹീ​ദ്, രി​സാ​ല​ത്ത്, ആ​ഖി​റ​ത്ത് എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ, യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നി​വ സ​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ആ​ക്റ്റി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​അ​ല​ത്തീ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ സ​ഖാ​ഫി, സ​മീ​ർ അ​ലി എ​ക​രൂ​ൽ, ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ​ദ​സ്സി​ൽ നി​ന്നും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ർ​ഷ​ദ് ഹ​വ​ല്ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ConclaveK.K.I.CSalmiya Area
    News Summary - K.K.I.C Salmiya Area Conclave
