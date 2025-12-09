Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    9 Dec 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    9 Dec 2025 12:11 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി റി​ഗ്ഗ​യ് യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി റി​ഗ്ഗ​യ് യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) റി​ഗ്ഗ​യ് യു​ണി​റ്റ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് , സ​മീ​ർ അ​ലി ഏ​ക​രൂ​ൽ, ഷു​ഹൈ​ബ് ഖൈ​ത്താ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഡോ.​യാ​സി​ർ (പ്ര​സി), കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), എം.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ),വി.​എ​സ് .സ​ജ്ജാ​ദ് (വൈ.​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, ഷ​ഹ​ദാ​ൻ, ടി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ർ, പി.​കെ.​ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ,അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ജാ​ഫ​ർ, ഷാ​ഫി,മൂ​സ,സി​ദ്ധീ​ഖ് ഫാ​റൂ​ഖി (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), എ​ൻ.​സി.​മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ, കെ.​പി.​സ​ഫ​റു​ൽ ഹ​ഖ് (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

