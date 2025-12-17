Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:14 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഖു​ർ​തു​ബ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഖു​ർ​തു​ബ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, പി.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഖു​ർ​തു​ബ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഹാ​റൂ​ൺ, ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി, ന​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ (പ്ര​സി.), പി.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ (ട്ര​ഷ), പി.​വി. അ​ബ്ദു റ​ഹീം (വൈ.​പ്ര​സി), നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ക​രീം ത​റോ​ൽ, എം.​ടി. ബ​ഷീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ഹാ​ദി ജാ​സിം, മു​നീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല മ​മ്പാ​ട്, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, ഷ​ക്കീ​ർ (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ത്തേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് മോ​ങ്ങം (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

