Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​ഐ.​സി മം​ഗ​ഫ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:27 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മം​ഗ​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മം​ഗ​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ,             യൂ​സ​ഫ് ,        അ​സീ​ബ് ഷ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) മം​ഗ​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, ല​ത്തീ​ഫ് ഹ​സ​ൻ, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ത​റ​യി​ൽ (പ്ര​സി), യൂ​സ​ഫ് കെ.​കെ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), അ​സീ​ബ് ഷ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ട്ര​ഷ), പി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ന​സീ​ർ (വൈ.​പ്ര​സി), കി​ലൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഷാ​ന​വാ​സ് ശ​രീ​ഫ്, ശ​രീ​ഫ് വ​ലേ​റി മീ​ത്ത​ൽ, ജു​നൂ​ബ്, കെ.​എ​സ്. റ​ഊ​ഫ് ഹ​സ്സ​ൻ, ത​മീ​സ് ഖ​യ്യൂം, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ത​മ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), പി.​കെ. ഉ​സ്സൈ​മ​ത്, സു​ധീ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കോ​യ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ, എ.​വി. സ​ജ്ജാ​ദ് (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KKICKuwait Newsunit officersgulf news malayalam
    News Summary - KKIC Mangaf Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X