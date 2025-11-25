Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Nov 2025 11:55 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 11:55 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മ​ഹ്ബൂ​ല യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മ​ഹ്ബൂ​ല യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ,      അ​സ​ദ് ഇ​ഫ്‌​റാ​ൻ,     സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​സീ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) മ​ഹ്ബൂ​ല യൂനി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ത​റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് (പ്ര​സി), കെ.​ടി.​അ​സ​ദ് ഇ​ഫ്‌​റാ​ൻ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​സീ​സ് (ട്ര​ഷ), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ർ.​സി (വൈ.​പ്ര​സി), അ​ഥീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സ്, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ന​വ​പ്പാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ എം.​കെ, ജാ​വേ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് , മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ധീ​ർ, ഇ​ഫ്‌​റാ​ൻ ഹ​ഖ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഷാ​ന​വാ​സ് മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), കെ.​കെ.​അ​സീ​ബ്, സ​ജു ചെം​നാ​ട്, ഒ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹി​ദാ​സ്, സു​നീ​ർ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ്).

    TAGS:KKICKuwait Newsunit officersgulf news malayalam
    News Summary - KKIC Mahboola Unit Officers
