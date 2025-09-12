Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:21 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മ​ദ്റ​സ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ്

    teachers training programme
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മ​ദ്റ​സ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ, സാ​ൽ​മി​യ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, ഫ​ർ​വാ​നാ​യ, ജ​ഹ്റ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ബ്ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ വി​സ്‌​ഡം എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റും പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി മ​ദ്റ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഷി​യാ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.കെ.​കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

