    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:09 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ. ​ഷെ​രീ​ഫ് (പ്ര​സി), അ​ൻ​സാ​രി പ​ട​ന്ന (ജ​ന.​സെ​ക്ര), കെ.​ടി.​സ​ജീ​ർ (ട്ര​ഷ), സാ​ജി​ദ് എ​ട​വ​ണ്ണ (വൈ.​പ്ര​സി), ഹ​നീ​ഫ് ചൂ​രി, ടി.​കെ. സി​ദ്ധീ​ഖ് ടി.​കെ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, കെ.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ, അ​ന​സ് ഒ​താ​യി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി, ഷ​ഫീ​ഖ്.​പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ഷ്‌​രീ​ഫ്, ഇ​ജാ​സു​ദ്ധീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), കെ.​വി.​ബാ​ദു​ഷ, എം.​അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

