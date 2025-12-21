Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഖൈ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഖൈ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സി.​എം.​ഷു​ഹൈ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മ​ദ​നി, ഷാ​ഹി​ദ് ബാ​ബു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഖൈ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​ക്കീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് കെ.​സി, ഷാ​ജു പൊ​ന്നാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സി.​എം. ഷു​ഹൈ​ബ് (പ്ര​സി), അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മ​ദ​നി(​ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഷാ​ഹി​ദ് ബാ​ബു (ട്ര​ഷ), വി. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് (വൈ. ​പ്ര​സി), നൗ​ഫ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ലം ല​ബ്ബ, കെ.​സി. ഷാ​ബി​ൻ, ജം​ഷീ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, നി​സാ​ർ മൂ​ച്ചി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, മു​ജീ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​സീ​ഹ് പി. ​ബി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ പ​യ്യോ​ളി,(വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, വി.​എം. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, യാ​സി​ർ അ​ൻ​സാ​രി (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

