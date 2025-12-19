Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:14 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഹ​വ​ല്ലി യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഹ​വ​ല്ലി യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ർ​ഷ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് , കെ.​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് , അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി​ത്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഹ​വ​ല്ലി യു​ണി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, ഷ​ഫീ​ഖ് മോ​ങ്ങം, ന​സീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ർ​ഷ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പ്ര​സി), കെ.​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര),അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി​ത് (ട്ര​ഷ),ന​ജീ​ബ് പാ​ടൂ​ർ,(വൈ.​പ്ര​സി), ഷാ​ജു പൊ​ന്നാ​നി, ഷ​ബീ​ർ ബ​ഷീ​ർ, ഷ​ജാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജൗ​ഹ​ർ, ല​ബീ​ഷ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, സി​ബി​ൻ ബാ​ബു, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ് ലു, ​അ​ബ്ദു നാ​സ​ർ (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ജ​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​സ്ത​ഫ പാ​ടൂ​ർ , സ​മീ​ർ അ​ലി, അ​ൽ അ​മീ​ൻ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

