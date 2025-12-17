Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 17 Dec 2025 11:59 AM IST
    date_range 17 Dec 2025 11:59 AM IST

    മ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് കെ.​കെ.​ഐ.​സി

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി മെ​ഡി​കെ​യ​ർ സം​ഘം സാ​ൽ​മി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) മെ​ഡി​കെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സാ​ൽ​മി മ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഫാ​മു​ക​ളി​ലെ ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ശീ​ത​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു. 12 പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘം മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളാ​യി 19 ഫാ​മു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​ളു​ക​ളെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ യൂ​സു​ഫ്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം കാ​പ്പാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, ഡോ. ​യാ​സി​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, സി​റാ​ജ് മ​ഹ്ബൂ​ല, ശ​ബീ​ർ ക​ല്ല​ട, ഷാ​ബി​ൻ, ഇ​ജാ​സ്, ജ​രീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

