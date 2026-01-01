Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​ഐ.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 6:24 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 6:24 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഫ​ർ​വാ​നി​യ യൂ​നി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​രി​ക്കോ​ട്, ഫ​ഹ​ദ് ആ​ലു​വ, സ​ഫ​റു​ൽ ഹ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ലി ഫ​സ​ൽ (പ്ര​സി.), അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ബു (ട്ര​ഷ), ഷ​ഫീ​ഖ് ആ​ലി​കു​ട്ടി (വൈ.​പ്ര​സി), സി​റാ​ജ് മാ​പ്പി​ള​ക​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ്, കെ.​സി. മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, റ​ഷീ​ദ് കൈ​വേ​ലി​ക്ക​ൽ, കെ.​സി. ഷ​മീ​സ്, കെ. ​ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം, അ​മീ​ൻ ചെ​റു​വ​ത്, പി.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കെ.​സി, ഹി​ഫ്‌​സു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഹാ​റൂ​ൺ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഈം​ത്യാ​സ് മ​ഹി, സാ​ലി​ഹ് ഇ​ള​യ​ട​ത് (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait Kerala Islahi CenterNew office bearersKKIC Farwaniya
    News Summary - KKIC Farwaniya Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X