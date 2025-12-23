കെ.കെ.ഐ.സി ഫർവാനിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

കെ.കെ.ഐ.സി ഫർവാനിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ (കെ.കെ.ഐ.സി) ഫർവാനിയ യുണിറ്റ് 2026 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എം.സി. മുജീബ് റഹ്മാൻ, അബ്ദുൽ മജീദ് മദനി, നൗഫൽ കോടാലി എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.
ഭാരവാഹികൾ: ഉമ്മർ പാടൂർ (പ്രസി), നിഷാജ് മഠത്തിൽ (ജന.സെക്ര), ടി. ജുനീഫർ (ട്രഷ), അബ്ദുൽ വാഹിദ് (വൈ. പ്രസി), ജഅഫർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഷൗക്കത്ത് അലി, സയ്യിദ് സുലൈമാൻ, കെ.വി. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ഉമ്മർ ഷരീഫ്, അബ്ദുൽ വാഹിദ്, ഷാനവാസ് മഹി, അജ്നാസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, പി.പി. മുഹമ്മദ് അജാസ്, സഊദ് ബിൻ കരീം (വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ), എൻ.കെ. അബ്ദുസ്സലാം, കെ.സി.അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, അഷ്റഫ് എകരൂൽ, കെ.ടി. നബീൽ, അൻവർ സേട്ട് (കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടിവ്).
