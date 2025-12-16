Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Dec 2025 1:16 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 1:16 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫൈ​ഹ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫൈ​ഹ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി, ന​സീ​ബ് ന​രി​ക്കു​നി, മു​ഹ്‌​സി​ൻ കൂ​ളി​മാ​ട്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഫൈ​ഹ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കെ.​സി. മു​സ്ത​ഫ പാ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി (പ്ര​സി), ന​സീ​ബ് ന​രി​ക്കു​നി(​ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ്‌​സി​ൻ കൂ​ളി​മാ​ട് (ട്ര​ഷ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മ​ദ​നി(​വൈ.​പ്ര​സി), നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടാ​ലി, ഹി​ജാ​സ് അ​യി​ക്ക​ര​പ്പ​ടി, പി.​കെ. ഹാ​രി​സ്, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ഫ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​സീ​ൽ സ​ല​ഫി, അ​സ്ഹ​ർ, ശ​മ്പ​ള ബ​ഷീ​ർ, മു​ഹ്‌​സി​ൻ വെ​ങ്ങാ​ലി (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), പി.​കെ. ഹ​ബീ​ബ്, സൈ​ദ​ല​വി സു​ല്ല​മി (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

    TAGS:KKICKuwait Newsunit officersgulf news malayalam
