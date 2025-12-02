Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​ഐ.​സി ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:44 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    എം.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ അ​നി​ലാ​ൽ ആ​സാ​ദ് ല​ത്തീ​ഫ് ഹ​സ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സി.​പി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്ട്, ഇ​മ്തി​യാ​സ് മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: എം.​കെ.​ഫൈ​സ​ൽ (പ്ര​സി), അ​നി​ലാ​ൽ ആ​സാ​ദ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ല​ത്തീ​ഫ് ഹ​സ​ൻ (​ട്ര​ഷ), സു​ബൈ​ർ ന​ന്തി (വൈ.​പ്ര​സി), ടി. ​അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മ​ങ്ക​ട, പി.​ഇ. സെ​യ്ദ് സ​ഹ​ൽ, പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം, എ​ൻ.​എം. ത​ൻ​വീ​ർ, സ​ലീ​ക്ക് ക​ണ്ണം​വെ​ള്ളി, പി.​ടി.​സാ​ജി​ദ്, ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, സാ​ദി​ഖ് അ​ലി​കാ​ക്ക​ശ്ശേ​രി (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മാ​ണി​യോ​ത്ത്, എ​സ്.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സാ​ർ, ഖാ​ലി​ദ് വാ​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ മാ​ഗ്ലൂ​ർ, ജാ​ബി​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KKICKuwait NewsFahaheelgulf news malayalam
    News Summary - KKIC Fahaheel Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X