Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​ഐ.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:04 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​ഊ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജി​രി

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ഊ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജി​രി മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​ജു ചെം​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്ത​ഫ സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ കാ​മി​ലി ‘മാ​തൃ​ക​യാ​ക​ണം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ദ്റ​സ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും മ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന, മാ​ന​സി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ന്തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.​കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, കെ.​സി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gatheringKuwait NewsK.K.I.C.gulf news malayalam
    News Summary - K.K.I.C. Fahaheel Madrasa Friendly Evening Gathering
    Similar News
    Next Story
    X