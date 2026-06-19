Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.കെ.ഐ.സി കാമ്പയിൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 11:21 AM IST

    കെ.കെ.ഐ.സി കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.കെ.ഐ.സി കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹീ സെന്റർ (കെ.കെ.ഐ.സി) ‘വിശ്വാസം വിശുദ്ധിക്ക്, വിമോചനത്തിന്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവധിക്കാല ദഅവ കാമ്പയിൻ വെള്ളിയാഴ്ച റിഗ്ഗയ് ഔഖാഫ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും.

    വൈകുന്നേരം ഏഴിന് ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പി.എൻ.അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് , അബ്ദുസ്സലാം സ്വലാഹി എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും. സമ്മേളനത്തിൽ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയിൽ വിജയികളായ വർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - KKIC campaign inauguration today
    Similar News
    Next Story
    X