Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:31 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ദ്വൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ദ്വൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) തൗ​ഹീ​ദ്, രി​സാ​ല​ത്ത്, ആ​ഖി​റ​ത്ത്, എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ബോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റി​ഗ്വ ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം കു​വൈ​ത്ത് ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജാ​ലി​യാ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് സ​ത്താം ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​സ​യ്യി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കെ.​കെ.​ഐ.​സി.​മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക ട്രെയ്​നി​ങ്ങി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ഷി​യാ​സ് സ്വാ​ലാ​ഹി, അ​ന​സ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കും.

