Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:02 PM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​ഹാ​ബ് ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​ന​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഷ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ന​ഷ് ശു​ക്കൂ​ര്‍, കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, കെ.​കെ.​ഐ.​സി മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി അ​ബ​ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് കു​ലൈ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​ഹ്സാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ആ​ലി​യ, ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ തീം ​ഗ്രൂ​പ് സോ​ങ് ആ​ല​പി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ യാ​സി​ർ അ​ൻ​സാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും, നൗ​ഫ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kuwait NewsPalestine SolidarityK.K.I.C.gulf news malayalam
    News Summary - K.K.I.C. Abbasiya Madrasa Palestine Solidarity Association
