Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:10 AM IST

    കെ.കെ.ഐ.സി അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

    കെ.കെ.ഐ.സി അബ്ബാസിയ ഈസ്റ്റ് യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ
    ഹാ​ഫി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം (പ്ര​സി), അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ആ​സി​ഫ് (ട്ര​ഷ).

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) അ​ബ്ബാ​സി​യ ഈ​സ്റ്റ് യൂനി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം കാ​പ്പാ​ട് , എ​ൻ.​കെ.​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം,അ​മീ​ൻ ഹ​വ​ല്ലി എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹാ​ഫി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം (പ്ര​സി), കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഇ.​പി.​ആ​സി​ഫ് (ട്ര​ഷ), സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ തി​രൂ​ർ (വൈ.​പ്ര​സി), അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​റോ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ്, സ​ൽ​മാ​ൻ അ​സ്‌​ലം, വി.​കെ.​റി​യാ​സ് ,സാ​ലിം അ​സ്‌​ലം, റ​ഫീ​ഖ് തി​രൂ​ർ (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി, സ​കീ​ർ.​കെ.​ഏ ,സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂട്ടി​വ്).

