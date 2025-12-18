Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​ഐ.​സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:17 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ വെ​സ്റ്റ് യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ വെ​സ്റ്റ് യൂനി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൻ​വ​ർ ,ബ​ദ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ , അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​യി​സ് 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി) അ​ബ്ബാ​സി​യ

    വെ​സ്റ്റ് യൂനി​റ്റ് 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, എ​ൻ.​കെ.​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ൻ​വ​ർ ടി.​പി (പ്ര​സി), ബ​ദ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ യു.​എ (ജ​ന.​സെ​ക്ര),അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​യി​സ് (ട്ര​ഷ),ജൗ​ഹ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത് (വൈ.​പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം ആ​ല​പ്പി, റി​യാ​സ് റ​ഷീ​ദ്, എ .​എം.​ഷാ​ഹു​ൽ, മ​മ്മു.​പി. ജാ​സി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, കെ .​പി. അ​ബ്ബാ​സ്, അ​ബു ഷി​റാ​സ് (വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ന​ഹാ​സ് മ​ജീ​ദ്, ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ന​സീ​ർ (കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KKICgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - KKIC Abbasia West Unit Officers
    Similar News
    Next Story
    X