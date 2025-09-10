Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:04 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ന​സ് സ്വ​ലാ​ഹി കൊ​ല്ലം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ ​റി​ഹാ​ബ് ദാ​റു​ല്‍ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​ഷീ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​സ്‌​ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ന​സ് സ്വ​ലാ​ഹി കൊ​ല്ലം ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ക​രൂ​ൽ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    മ​ദ്റ​സ അ​ഡ്മി​ൻ​മാ​രാ​യ ശാ​ഹു​ൽ, ഫൈ​റൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യാ​സി​ർ അ​ൻ​സാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, യൂ​നി​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, പി.​ടി.​എ, എം.​ടി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

