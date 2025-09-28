Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:33 PM IST

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി കെ.​കെ.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി കെ.​കെ.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് ക്നാ​നാ​യ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ലി​സ്റ്റി​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ക്നാ​നാ​യ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​സി.​എ) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷം സി​നി​മാ നി​ർ​മ്മാ​താ​വ് ലി​സ്റ്റി​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സു​കു​ട്ടി പു​ത്ത​ൻ​ത​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫാ. ​ജി​ജോ തോ​മ​സ് അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി​നി ബി​നോ​ജ്, ബോ​വ​സ് ജോ​സ്, ടോ​മി ജോ​സ്, ഫെ​ബി​ൻ ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കെ.​കെ.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്


    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജി ജോ​യി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് എം ​ജോ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ​യി​ൻ തോ​മ​സ്, ജോ​നാ​ത​ൻ ഷൈ​ജു, മ​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി.

    വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൽ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ജോ​ൺ, ജോ.​ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ണി ജേ​ക്ക​ബ്ബ്, സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ലി​ഫി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ്, ഡോ​ണ തോ​മ​സ്, ജൂ​ണി ഫി​ലി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ചെ​ണ്ട മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    X