Madhyamam
    Kuwait
    കെ.കെ.സി.എ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്
    കെ.​കെ.​സി.​എ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ക്നാ​നാ​യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​സി.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മം​ഗ​ഫ് സ​ബാ​ഹി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഇ​രു​പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​രം കെ.​കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സു​കു​ട്ടി പു​ത്ത​ൻ​ത​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ‘സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​ര​വം 2025’ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജി ജോ​യ് പു​ലി​യ​ൻ​മാ​നാ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​നീ​ഷ് എം ​ജോ​സ് മു​ത​ലു​പി​ടി​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​കെ.​കെ.​സി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ൽ​ബി​ൻ ജോ​സ് അ​ത്തി​മ​റ്റ​ത്തി​ൽ, ഷി​ബു ജോ​ൺ ഉ​റു​മ്പ​നാ​നി​ക്ക​ൽ, ജോ​ണി ജേ​ക്ക​ബ് ചേ​ന്നാ​ട്ട്, ഡോ​ണ തോ​മ​സ് ത​യ്യി​ൽ, ലി​ഫി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് ന​ല്ലു വീ​ട്ടി​ൽ, ജൂ​ണി ഫി​ലി​പ്പ് വെ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, ബൈ​ജു തേ​വ​ർ​ക്കാ​ട്ടു​കു​ന്നേ​ൽ, സെ​മി ജോ​ൺ ച​വ​റാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

