Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    17 Jan 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:33 AM IST

    കെ.​കെ.​സി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും

    കെ.​കെ.​സി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും
    കെ.​കെ.​സി.​എ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ് കു​ട്ടി പു​ത്ത​ൻ​ത​റ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കെ.​കെ.​സി.​എ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ സ​ദ​സ്സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ക്നാ​നാ​യ ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​സി.​എ) ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പൈ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക്നാ​നാ​യ സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​വും മ​ഹ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫൗ​ണ്ട​റും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സി​സ്റ്റ​ർ ലൂ​സി കു​ര്യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ് കു​ട്ടി പു​ത്ത​ൻ​ത​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ.​സോ​ജ​ൻ പോ​ൾ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​കാ​രി ഫാ.​അ​നൂ​പ് അ​ബ്ര​ഹാം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജി ജോ​യ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് എം ​ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൽ​ബി​ൻ ജോ​സ്, പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സി​നി ബി​നോ​ജ്, സാ​ൻ​ജോ​സ്, ഫെ​ബി​ൻ ജി​നു , ടോ​മി ജോ​സ്, സ​നൂ​പ് സ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ജോ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ.​ട്ര​ഷ ജോ​ണി ചെ​ന്നാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വു​മ​ൺ​സ് ഫോ​റം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 50 ല​ധി​കം വ​നി​ത​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ഗം ക​ളി, ക്രി​സ്മ​സ് പാ​പ്പാ കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ജോ​ബി ജോ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു. 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ബൈ​ജു തേ​വ​ർ​ക്കാ​ട്ട് കു​ന്നേ​ൽ (പ്ര​സി),വ​രു​ൺ തേ​ക്കി​ല കാ​ട്ടി​ൽ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ജോ​സ​ഫ് മു​ള​ക്ക​ൻ (ട്ര​ഷ), ഷൈ​ജു പൊ​ട്ട​നാ​നി​ക്ക​ൽ (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബി​നോ ക​ദ​ളി​ക്കാ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

