Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:12 AM IST

    കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ൽ മ​രം -കെ.​കെ.​എം.​എ

    കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ൽ മ​രം -കെ.​കെ.​എം.​എ
    കെ.​കെ.​എം.​എ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊരാ​ളാ​യി​രു​ന്ന കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ ഹോ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​എം.​എ പ്ര​ഥ​മ സ​മൂ​ഹ ഹ​ജ്ജ് -ഉം​റ സം​ഘ​ത്തെ ഒ​രു​ക്കി അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തിന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലുണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ലാ​ളി​ത്യം നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ത​ന്റെ അ​റി​വും, ക​ഴി​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ ബു​ദ്ധി​യും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു വേ​ണ്ടി നി​സ്വാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ്, സം​സം റ​ഷീ​ദ്, കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ഒ.​എം. ഷാ​ഫി, ഒ.​പി. ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, ഖാ​ലി​ദ് മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ലം മൗ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര, സോ​ൺ, ബ്രാ​ഞ്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​ർ​വാ​നി​യ സോ​ൺ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ. സാ​ബി​ർ ഖൈ​ത്താ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsgulf news malayalamKuwait Kerala Muslim Association
    News Summary - K.K. Muhammad Maulavi is the shade tree of service - K.K.M.A.
