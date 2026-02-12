Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    12 Feb 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    12 Feb 2026 10:15 AM IST

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ 'മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ' പ​ഠ​നസം​ഗ​മം നാ​ളെ

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ‘മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ’ പ​ഠ​നസം​ഗ​മം നാ​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ർ​ഹ​ബ​ൻ യാ ​റ​മ​ദാ​ൻ പ​ഠ​ന സം​ഗ​മം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 :30 ന് ​സാ​ൽ​മി​യ ബ്ലോ​ക്ക് 12 ലെ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ​ജാ​മി​യ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഏ​വ​രെ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 99615250.

    സംഗമത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെത്തിയ ഡോ. നഹാസ് മാളയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കെ.ഐ.ജി പ്രതിനിധികൾ സ്വീകരിച്ചു

