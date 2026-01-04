Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:56 PM IST

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി, ആ​സി​ഫ് വി ​ഖാ​ലി​ദ്, നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ്, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി (പ്ര​സി), ആ​സി​ഫ് വി. ​ഖാ​ലി​ദ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), നി​സാ​ർ കെ. ​റ​ഷീ​ദ് (ട്ര​ഷ), അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത്, വി.​കെ. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ(​വൈ.​പ്ര​സി), റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), വി.​എം. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (അ​സി. ട്ര​ഷ), ഷു​ക്കൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, കെ.​എ. സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. ഷാ​ഫി, ജ​ഹാ​ൻ അ​ലി, എം.​വി. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ, നി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എം.​പി. ന​ജീ​ബ്, വി.​എം. സാ​ജി​ദ്, അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട് (വ​കു​പ്പു ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ).

