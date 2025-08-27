Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:50 PM IST

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് കു​വൈ​ത്ത് (കെ.​ഐ.​ജി) സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ 'പ​ക​ല​കം' റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മു​ൻ കാ​ല കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഒ​രു​മി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ. ജി ​കു​വൈ​ത്ത് ശൂ​റ അം​ഗം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ഴു​വ​ന്ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ് ലാ​മി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തു​വ്വൂ​ർ, എം.​എ.​ന​വാ​സ്, സി.​കെ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മെ​ഹ​നാ​സ്, അ​സി​മോ​ൻ വ​ണ്ടൂ​ർ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ആ​ലു​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ൻ.​പി മു​നീ​ർ തൂ​ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി.​എ​സ് ന​ജീ​ബ് ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും സാ​ജി​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​യി​ച്ച ഫാ​മി​ലി ഗെ​യി​മു​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​യ്ന മ​റി​യം ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Kuwait NewsFamily ReunionKIG Salmiya Area
