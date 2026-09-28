റിഗ്ഗായ് സൗഹൃദവേദി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

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റിഗ്ഗായ് സൗഹൃദവേദി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
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News Summary - New Leaders for KIG Riggae
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.ഐ.ജി റിഗ്ഗായ് ഏരിയ സൗഹൃദ വേദി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. റിഗ്ഗായ് സൗഹൃദ വേദി ഹാളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കെ.ഐ.ജി കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി അഡ്വ. സിറാജ് സ്രാമ്പിക്കൽ നേതൃത്വം നൽകി. ഭാരവാഹികളായി അരുൺ കൊല്ലം (പ്രസിഡന്റ്), അനിൽ കൊച്ചി (സെക്രട്ടറി), ഗിരീഷ് വയനാട് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സൗഹൃദ വേദി പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് വയനാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബ്ദുൽ റസാഖ് എൻ.പി, അരുൺ കൊല്ലം, അനിൽ കൊച്ചി, ബിജു മല്ലശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കോർഡിനേറ്റർ ഷമീർ കെ സി സ്വാഗതവും, അജ്മൽ കറുത്തേടത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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