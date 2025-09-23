കെ.ഐ.ജി ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖുർആനിലെ ‘അത്തലാഖ്’ അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെ.ഐ.ജി ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ കുവൈത്ത് നടത്തിയ ഹ്രസ്വകാല വെക്കേഷൻ കോഴ്സിന്റെ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത് മുഴുവൻ ഉത്തരവും നൽകി പരീക്ഷ എഴുതി 30 മാർക്കും നേടിയ ശരീഫ ഫൈസൽ (ഖൈത്താൻ) ഒന്നാം റാങ്കും, സഹല നിസാർ (സാൽമിയ) രണ്ടാം റാങ്കും, ശാദിയ കോയമ്മ (സാൽമിയ), സുമയ്യ കോയ (സാൽമിയ) എന്നിവർ മൂന്നാം റാങ്കും കരസ്ഥമാക്കി. ഫൈസൽ ഹുസൈൻ (ഖൈത്താൻ), നൂറ അബ്ദുൽ റഹൂഫ് (ഖൈത്താൻ) എന്നിവരും മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി. കെ.ഐ.ജി ഫേസ് ബുക്ക് പേജിൽ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘അത്തലാഖ്’ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉള്ളടക്കമാക്കി നടന്ന പരീക്ഷയുടെ വിജയികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഓപൺ ബുക്ക് രൂപത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ 371 പേർ പങ്കെടുത്തു. കുവൈത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന 32 സെന്ററുകളിൽ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്യും.
സെപ്റ്റംബർ അവസാനവാരത്തിൽ ‘അന്നിസാഅ്’ അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂന്നാം ഭാഗം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കെ.ഐ.ജി ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ കൺവീനർ നിയാസ് ഇസ്ലാഹി അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും +965 65051113 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
