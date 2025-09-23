Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​ഐ.​ജി ഖു​ർ​ആ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:59 PM IST

    കെ.​ഐ.​ജി ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ഐ.​ജി ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശ​രീ​ഫ ഫൈ​സ​ൽ,        സ​ഹ​ല നി​സാ​ർ,             ശാ​ദി​യ കോ​യ​മ്മ , സു​മ​യ്യ കോ​യ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ ‘അ​ത്ത​ലാ​ഖ്‌’ അ​ധ്യാ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കെ.​ഐ.​ജി ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ഹ്ര​സ്വകാ​ല വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷാഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വും ന​ൽ​കി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി 30 മാ​ർ​ക്കും നേ​ടി​യ ശ​രീ​ഫ ഫൈ​സ​ൽ (ഖൈ​ത്താ​ൻ) ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കും, സ​ഹ​ല നി​സാ​ർ (സാ​ൽ​മി​യ) ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും, ശാ​ദി​യ കോ​യ​മ്മ (സാ​ൽ​മി​യ), സു​മ​യ്യ കോ​യ (സാ​ൽ​മി​യ) എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഫൈ​സ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ (ഖൈ​ത്താ​ൻ), നൂ​റ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹൂ​ഫ് (ഖൈ​ത്താ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രും മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും നേ​ടി. കെ.​ഐ.​ജി ഫേ​സ് ബു​ക്ക് പേ​ജി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘അ​ത്തലാ​ഖ്’ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഓ​പ​ൺ ബു​ക്ക് രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 371 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 32 സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലും ഓ​ഫ്‌​ലൈ​നി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​വാ​ര​ത്തി​ൽ ‘അ​ന്നി​സാ​അ്’ അ​ധ്യാ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള മൂ​ന്നാം ഭാ​ഗം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​ഐ.​ജി ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​യാ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും +965 65051113 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Exam ResultsannouncedKuwait NewsQuran Study Center
    News Summary - KIG Quran Study Center Exam Results Announced
    Similar News
    Next Story
    X