Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:30 PM IST

    അ​റി​വി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്‌​റ​സ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ ച​ട​ങ്ങ്

    അ​റി​വി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്‌​റ​സ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ ച​ട​ങ്ങ്
    കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്‌​റ​സ ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ ചട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്‌​റ​സ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​രു​ദ​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​ഗ്ഗ​ഇ ഔ​ഖാ​ഫ് ബി​ൽ​ഡി​ങ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ നടന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ത്താം ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​യ്ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ.​അ​ലി​ഫ് ഷു​ക്കൂ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​വി കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക-​മ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്ത് അ​റ​ബ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് ന​ദ്‌​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫി​സ അ​ഷ്റ​ഫ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നൈ​സാം, ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.ഈ ​വ​ർ​ഷം 51 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്.

    മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ.​എം.​ഐ ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലെ ഫാ​ത്തി​മ ഫ​ർ​ഹ ജി.​സി.​സി ത​ല​ത്തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും നേ​ടി. എ.​എം.​ഐ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ലെ റെ​ഹാ​ൻ അ​ൻ​സാ​ർ, ഫി​സ അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം കു​വൈ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും റാ​ങ്കു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സാ​ൽ​മി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ റി​യോ​ൺ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ, ഹ​ൽ​മ​ത് സാ​ദി​യ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും റാ​ങ്കു​ക​ൾ നേ​ടി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലെ ന​ജാ​ഹ് ഫാ​ത്തി​മ മൂ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി.

    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് മ​ദ്‌​റ​സ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ലെ​ണ്ണം മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യ​ത്തി​ലും നാ​ലെ​ണ്ണം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ.

    News Summary - KIG Madrasa degree conferment ceremony in the name of knowledge
