Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:42 PM IST

    കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു

    കെ.​ഐ.​ജി മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ ഫോ​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നു വ​രെ​യാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ. കെ.​ജി ത​ലം മു​ത​ൽ പ്രൈ​മ​റി ത​ലം വ​രെ ഖു​ർ​ആ​ൻ, ഹ​ദീ​സ്, അ​ഖീ​ദ, ഫി​ഖ്ഹ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ച​രി​ത്രം, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ, മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ. ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 65762175 (ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ), 65757138 (ഖൈ​ത്താ​ൻ), 55238583 (സാ​ൽ​മി​യ), 99354375 (ജ​ഹ്‌​റ) ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. മ​ല​യാ​ളം മ​ദ്റ​സ​യി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ഡ്മി​ഷ​ന് 66977039 (സാ​ൽ​മി​യ), 50111731 (ഫ​ർ​വാ​നി​യ), 99771469 (അ​ബ്ബാ​സി​യ), 65975080 (ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ) ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

