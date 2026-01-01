Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കെ.​എം. നൗ​ഫ​ൽ,  ഫൈ​സ​ൽ,  മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഷി​ദ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് (കെ.​ഐ.​ജി) കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഏ​രി​യ 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സി​റ്റി ഒ​രു​മ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​അ​ലി​ഫ് ശു​കൂ​ർ, സി​റാ​ജ് സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് കെ.​കെ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഫ​ൽ കെ.​എം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ.​എം. നൗ​ഫ​ൽ (പ്ര​സി), എ​ഫ്.​എം. ഫൈ​സ​ൽ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഷി​ദ് (ട്ര​ഷ), ടി.​അ​ഫ്സ​ൽ, യൂ​സു​ഫ്. എ​സ് (വൈ.​പ്ര​സി), അ​ഫ്സ​ൽ സി.​എം, ന​യീം കു​ന്ന​ത്ത്‌ (ജോ.​സെ​ക്ര). കെ.​പി. റി​യാ​സ് (അ​സി.​ട്ര​ഷ), എം.​എ. അ​മീ​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ്, കെ.​കെ. ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, വി.​എം. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, എം.​എം. നാ​സിം, എം.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, സി. ​ഫ​വാ​സ്, ന​യീ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത്, പി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, അ​സീ​സ് തു​വ്വൂ​ർ, പി.​എ​ൽ. സാ​ദി​ഖ് (വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ)

