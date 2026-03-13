Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right'കെ.ഐ.ജി കനിവ്' സൗജന്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 March 2026 2:43 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 2:43 PM IST

    'കെ.ഐ.ജി കനിവ്' സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കൗൺസലിംഗ്‌ ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.ഐ.ജി കനിവ് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കൗൺസലിംഗ്‌ ആരംഭിച്ചു
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശങ്കകളിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലും ഉഴലുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ കെ.ഐ.ജി കനിവ് കൗൺസലിംഗ്‌ സെന്റർ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കൗൺസലിംഗ്‌ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. യുദ്ധവാർത്തകൾ മൂലം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ട്രോമയും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി.

    യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ഭയം തുടങ്ങിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദഗ്ദ്ധരായ കൗൺസലർമാരുടെ സേവനം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും. പൂർണ്ണമായും രഹസ്യാത്മകത ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയാണ് കൗൺസലിംഗ്‌ നൽകുന്നത്.

    സമാധാനവും മാനസികാരോഗ്യവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

    കുവൈത്ത് സിറ്റി:65924434

    അബ്ബാസിയ:99192511

    ഫർവാനിയ :41126578

    സാൽമിയ:90942193

    റിഗ്ഗഈ:66213069

    ഫഹാഹീൽ:90095814

    അബുഹലിഫ:51302201

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KIGGulf NewscounselingKuwait
    News Summary - KIG Kaniv has started free online counseling
    Similar News
    Next Story
    X