Madhyamam
    17 Jan 2026 11:15 AM IST
    17 Jan 2026 11:15 AM IST

    കെ.​ഐ.​ജി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക്വി​സ് വി​ജ​യി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക്വി​സ് വി​ജ​യി​ക​ൾ
    എം.​പി.​ന​ജീ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫ് നി​സാ​ർ, വി.​എം. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ഇ​സ്രാ​അ് മി​അ്റാ​ജ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു മ​ൾ​ട്ടി​മീ​ഡി​യ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ മ​സ്ജി​ദ് ആ​യി​ഷ​യി​ൽ ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​രം നി​യാ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി, റ​ഷ്‌​ദി​ൻ അ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​പി.​ന​ജീ​ബ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫ് നി​സാ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും വി.​എം. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് വി ​ഖാ​ലി​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

