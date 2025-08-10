Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    10 Aug 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 9:34 AM IST

    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കെ.​ഐ.​ജി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കെ.​ഐ.​ജി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ് കു​വൈ​ത്ത് (കെ.​ഐ.​ജി) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു, ഡോ. ​അ​ലി​ഫ് ഷു​ക്കൂ​ർ, അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ഖ​ലീ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, സി.​കെ. ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​ഐ.​ജി ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്‌​മ​രി​ച്ചു. ആ​ദ​ര​വി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​നും ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്ത് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഘ​ട​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, ഹ​മീ​ദ് കേ​ളോ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Gulf NewsFarewellKerala Islamic Group
