ഹമീദ് കേളോത്തിന് കെ.ഐ.ജി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഹമീദ് കേളോത്തിന് കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ് കുവൈത്ത് (കെ.ഐ.ജി) യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റി സെൻററിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ കെ.ഐ.ജി പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ശരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് ഹമീദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ഫൈസൽ മഞ്ചേരി, റഫീഖ് ബാബു, ഡോ. അലിഫ് ഷുക്കൂർ, അറഫാത്ത്, ഖലീലുറഹ്മാൻ, അൻവർ സഈദ്, സി.കെ. നജീബ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കെ.ഐ.ജി നടത്തുന്ന സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കും ഹമീദ് കേളോത്ത് നൽകിയ സേവനങ്ങളും പിന്തുണയും അംഗങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചു. ആദരവിനും യാത്രയയപ്പിനും ഹമീദ് കേളോത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സംഘടയുടെ ഉപഹാരം പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ശരീഫ്, ഹമീദ് കേളോത്തിന് കൈമാറി.
