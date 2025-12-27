Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    27 Dec 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:11 PM IST

    കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഹ​ഫീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​സീ​ബ് , മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ 2026-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ദ​ജീ​ജ് കെ.​ഐ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹ​ഫീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പ്ര​സി), പി. ​ഹ​സീ​ബ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫീ​ഖ് (ട്ര​ഷ.), അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, എ​ൽ.​വി. ന​യീം (വൈ. ​പ്ര​സി), കെ.​എം. ജ​വാ​ദ്, ടി.​കെ. ഷ​ബീ​ർ (ജോ.​സെ​ക്ര), ഷാ​ന​വാ​സ്‌ തോ​പ്പി​ൽ (അ​സി. ട്ര​ഷ), അ​നീ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, യു. ​അ​ഷ​റ​ഫ്, കെ.​പി. യൂ​നു​സ്, എ​ൻ.​സി. അ​ഫ്സ​ൽ, ആ​മി​ർ അ​ലി, സ​ലാം പാ​ടു​ർ, നി​ഷാ​ദ്(​ഇ​ള​യ​ദ്) ഇ​ട​വ, കെ. ​സാ​ജി​ദ്, അ​ഫ്താ​ബ് ആ​ലം (വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ).

