Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ‘ഈദ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 May 2026 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 10:10 AM IST

    കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ‘ഈദ് ഫാമിലി പിക്നിക്’

    text_fields
    bookmark_border
    രുചികരമായ വിഭവങ്ങളോടെ ഒരുക്കിയ തട്ടുകട പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി
    കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ‘ഈദ് ഫാമിലി പിക്നിക്’
    cancel
    camera_alt

    കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ‘ഈദ് ഫാമിലി പിക്നികിൽ’ അംഗങ്ങൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കെ.ഐ.ജി ഫർവാനിയ ഏരിയ നേതൃത്വത്തിൽ ഈദ് ദിനത്തിൽ സുലൈബിയ റിസോർട്ടിൽ ‘ഈദ് ഫാമിലി പിക്നിക്’ സംഘടിപ്പിച്ചു.

    കെ.ഐ.ജി അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പ​ങ്കെടുത്ത പരിപാടി കേന്ദ്ര ട്രഷറർ പി.ടി. ശാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡണ്ട് പി.ഹാഫിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷബീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

    ഇഹ്‌സാൻ ഫിറോസ് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തി. ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ, ക്വിസ്, ഗാനമേള, എന്റർടൈൻമെന്റ് പരിപാടികൾ, കു ട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി വിവിധ ഗെയിമുകൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. രുചികരമായ വിഭവങ്ങളോടെ ഒരുക്കിയ തട്ടുകട പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായി.

    പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി രൂപീകരിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ജവാദ്, അൽത്താഫ്, നയീം, അബ്ദുൽ വാഹിദ്, ഖലീൽ റഹ്മാൻ, ഹഷീബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:picnicfarwaniyaKIG FarwaniyaEid Family Gathering
    News Summary - KIG Farwaniya ‘Eid Family Picnic’
    Similar News
    Next Story
    X