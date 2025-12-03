Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:29 AM IST

    കെ.ഐ.ജി ഇംഗ്ലീഷ് മദ്റസ സാൽമിയ ബ്രാഞ്ച് പിക്നിക്

    കെ.ഐ.ജി ഇംഗ്ലീഷ് മദ്റസ സാൽമിയ ബ്രാഞ്ച് പിക്നിക്
    കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ ക​ബ്ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക് സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗ്രൂ​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ സാ​ൽ​മി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഫാ​മി​ലി പി​ക്‌​നി​ക് ക​ബ്ദി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ഐ.​ജി സാ​ൽ​മി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​മി​ൽ അ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യി​ദ് ഫാ​യി​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​ജി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സി​റാ​ജ് സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ൽ, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ദ്റ​സ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ക്കൂ​ർ, സാ​ൽ​മി​യ മ​ല​യാ​ളം മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി, ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ വി.​എം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക്വി​സി​ൽ റ​ഫീ​ഖ പാ​ർ​ക്ക​ർ വി​ജ​യി​യാ​യി. വ​ടം​വ​ലി, ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ടീം ​ഗ്രീ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ള​യി. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ആ​ലു​വ പ്രോ​ഗ്രാം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ന​യീം, അ​ൻ​സാ​ർ, അ​സ്ല​ഹ്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ശു​ക്കൂ​ർ, ജ​ഹാ​ൻ, സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ർ​ഖി, സാ​ദി​ഖ്, ഷി​ഫി​ൻ, നി​ഹാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

