Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    5 Jan 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 8:35 AM IST

    കെ.​ഐ.​ജി അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    കെ.​ഐ.​ജി അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മ​ഹ്‌​നാ​സ് മു​സ്ത​ഫ,നി​ഹാ​ദ് നാ​സ​ർ,ശം​സീ​ർ ഉ​മ​ർ   

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ഗ്രൂ​പ് (കെ.​ഐ.​ജി) അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ ‌ ഏ​രി​യ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കെ.​എം. ഹാ​രി​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് കെ.​ഐ.​ജി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ സ​ഈ​ദ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ക് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. നി​ഹാ​ദ് നാ​സ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മ​ഹ്‌​നാ​സ് മു​സ്ത​ഫ (പ്ര​സി.), നി​ഹാ​ദ് നാ​സ​ർ (സെ​ക്ര.), ശം​സീ​ർ ഉ​മ​ർ (ട്ര​ഷ), കെ.​എം. ഹാ​രി​സ്, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത് (വൈ.​പ്ര​സി), അം​ജ​ദ്, ഒ.​പി. റ​യീ​സ് (ജോ.​സെ​ക്ര), ഹാ​രി​സ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (അ​സി.​ട്ര​ഷ), അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജി, കെ.​വി. നൗ​ഷാ​ദ്, ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ലി വെ​ള്ളാ​ര​തൊ​ടി, എം.​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, നി​ഹാ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ്, അ​ഷ്‌​ക​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, എം.​ഐ. ത​സ്‌​നീം, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പാ​ലാ​ഴി (വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ).

