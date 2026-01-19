Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 12:09 PM IST

    കെ.ഐ.ജി അബ്ബാസിയ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ

    kig
    റഷീദ് ബാവ, അബ്ദുൽ വഹാബ്,  ഇ.എം. ഷമീർ

    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ഇസ്‍ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് (കെ.ഐ.ജി) കുവൈത്ത് അബ്ബാസിയ യൂനിറ്റിന്‍റെ 2026 പ്രവർത്തന വർഷത്തെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്ബാസിയ പ്രവാസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാബിക്ക് യൂസഫ് നേതൃത്വം നല്‍കി. ഏരിയ പ്രതിനിധി അബ്ദു സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എം.എം. നൗഫൽ സ്വാഗതവും മുനീർ മഠത്തിൽ ഖിറാഅത്തും നിർവഹിച്ചു.

    ഭാരവാഹികൾ: റഷീദ് ബാവ (പ്രസി), അബ്ദുൽ വഹാബ് (ജന.സെക്ര), ഇ.എം. ഷമീർ (ട്രഷ), എം.എം. നൗഫൽ (വൈ.പ്രസി), ഒ.എം. ഷാജഹാൻ (ജോ. സെക്ര), മുനീർ മഠത്തിൽ, ഫൈസൽ വടക്കേക്കാട്, നൗഷാദ് പി.സി, ഹരീഷ് മോൻ, ഇസ്മായിൽ അഹമ്മദ് ചാലക്കൽ, അബ്ദുൽ നാസർ, ജനീഫർ (വകുപ്പ് കൺവീനർമാർ).

    Girl in a jacket

    TAGS:KIGGulf NewsKuwait
    News Summary - KIG Abbasiya Unit members
